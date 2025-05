Merz beschwichtigt nach verfehltem ersten Wahlgang und will „keine Motivforschung“ betreiben

Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht trotz der turbulenten Kanzlerwahl eine solide Vertrauensbasis für die Arbeit in seiner schwarz-roten Koalition. „Es ist ein ehrlicher Tag gewesen, aber am Ende des Tages auch ein Vertrauensbeweis der Koalition aus CDU, CSU und SPD“, sagte Merz in einer ARD-Sondersendung, in der er sein erstes Interview als Bundeskanzler gab. Er habe nach diesem Tag „keinen Zweifel“, dass die Koalition „vertrauensvoll zusammenarbeiten“ werde, betonte er. Es habe trotz der Abweichung vom ursprünglichen Zeitplan „einen ordentlichen, stilvollen Regierungswechsel“ gegeben.



Die Kanzlerwahl war zuvor überraschend zur Zitterpartie geworden. Merz wurde erst im zweiten Wahlgang zum Kanzler gewählt, weil ihm im ersten Anlauf sechs Stimmen zur notwendigen Mehrheit von 316 Stimmen fehlten. „Das ist sicherlich ein kleiner Makel“, räumte Merz am Abend im ZDF ein. Sein Vertrauen in SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil sei aber „unverändert groß“. Die Motive derjenigen aus den Reihen der eigenen Koalition, die zunächst nicht für ihn gestimmt hätten, kenne er nicht. Er werde aber auch „keine Motivforschung“ betreiben. Das Entscheidende sei, dass sich die Koalition nun an die Arbeit machen könne. In der ARD sagte er zu dem Thema, es sei „normal, dass nicht alle zustimmen“. Die Verfassung habe für diesen Fall Vorkehrungen getroffen. Alle Fraktionen hätten in einem „einstimmigen Konsens“ eine Fristverkürzung ermöglicht und somit den Weg für eine zweite Abstimmung freigemacht, so Merz.