Söder: "Schaden für unser Land"

CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gibt am Mittag in München auf kurzfristige Einladung hin ein Statement ab. Er sei "enttäuscht", das Scheitern von Friedrich Merz im ersten Wahlgang sei "ein Schaden für unser Land und unsere Demokratie, gerade in diesen schwierigen Zeiten". "Es geht um alles." Man sei herausgefordert wie nie und brauche Stabilität, so Söder, habe diese aber "heute nicht erreichen" können. Es gehe bei der Wahl des Bundeskanzlers nicht nur um die Person, sondern um die ganze Regierung. Söders Appell: "Keine Spielchen, keine Denkzettel auszustellen oder alte Rechnungen zu begleichen".



Söder zog in seinem Statement die große Linie, warnte, das Ereignis "kann am Ende ein Vorbote von Weimar sein, denn die Folgen sind unabsehbar". Es gelte nun aber, "in dieser Situation vernünftig und cool zu bleiben". Noch sei "alles lösbar, noch ist alles heilbar". Ein guter Start für die Bundesregierung sei nach wie vor möglich, alle mögen "in sich gehen" und "selbst ein Beispiel sein für eine Demokratie, die handlungsfähig ist".



Fragen der Journalisten waren nach dem Auftritt nicht zugelassen. Im Prinz-Carl-Palais neben der Staatskanzlei, wo Söder sprach, findet im Anschluss noch eine Pressekonferenz zur Sitzung des bayerischen Kabinetts statt, dann ohne den Ministerpräsidenten. Söder hatte die Sitzung am Vormittag geleitet, es ging um das Thema jüdisches Leben und Erinnerungskultur. An der Kanzlerwahl in Berlin hatte er nicht teilgenommen.