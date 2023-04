Die Bundesregierung hat die Botschafterin von Tschad ausgewiesen. "In Reaktion auf die unbegründete Ausweisung unseres Botschafters in Tschad haben wir heute die tschadische Botschafterin in Berlin, Mariam Ali Moussa, einbestellt und sie aufgefordert, Deutschland binnen 48 Stunden zu verlassen", twitterte das Auswärtige Amt am Dienstag. "Wir bedauern, dass es dazu kommen musste." Tschad hatte Botschafter Gordon Kricke am Wochenende ausgewiesen. Ein Grund für den Schritt wurde nicht mitgeteilt. Das Kommunikationsministerium schrieb auf Twitter aber, die Entscheidung sei begründet "durch die unhöfliche Haltung und die Nichteinhaltung der diplomatischen Gepflogenheiten". Das Auswärtige Amt betonte dagegen, Kricke habe sein Amt in N'Djamena "vorbildlich ausgeübt und sich für Menschenrechte und den raschen Übergang zu einer zivilen Regierung in Tschad eingesetzt".