Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die beschlossenen Milliardenhilfen für die Lausitz infolge des geplanten Ausstiegs aus der Braunkohle für einen Erfolg. "Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt nach vorne", sagte Woidke am Mittwoch in Potsdam. "Es ist das klare Signal, dass alles unternommen wird, um in der Strukturentwicklung der Region den Menschen Perspektiven zu schaffen und neue Arbeitsplätze zu schaffen." Er bestehe mit Sachsen und Sachsen-Anhalt weiter auf einen Staatsvertrag, damit die Entwicklung in den Regionen in den kommenden Jahren intensiv unterstützt werde.