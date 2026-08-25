Als der Bundeskanzler im brandenburgischen Neuhardenberg eintrifft, hat sich der Morgennebel gelichtet. Die Sonne strahlt, am blauen Himmel ist keine Wolke in Sicht. Man möge das „gute Wetter und die angenehmen Temperaturen auch als Beleg“ nehmen dafür, „dass wir uns in einer guten Atmosphäre hier in Neuhardenberg im Kabinett treffen und dass die Bundesregierung insgesamt fest entschlossen ist, die Probleme anzupacken“, bittet er. Alle spielen mit bei dieser ersten Kabinettsklausur nach der Sommerpause, selbst das Wetter. So sieht es Friedrich Merz. Man könnte allerdings auch sagen: Der Kontrast zwischen Wetter und Lage, er könnte nicht größer sein.
BundesregierungDer Kanzler kehrt mit einer Kampfansage aus dem Urlaub zurück
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Die Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg soll den schwarz-roten Teamgeist stärken und Wege aus der Wirtschaftsflaute weisen. Zum Auftakt aber droht Friedrich Merz den Angreifern von Leipzig: „Sie werden bezahlen.“
Von Daniel Brössler, Neuhardenberg
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