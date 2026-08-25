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BundesregierungDer Kanzler kehrt mit einer Kampfansage aus dem Urlaub zurück

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz beim Treffen der Kabinettsmitglieder auf dem Weg zum Gruppenbild. Die Atmosphäre sei gut, sagt der Kanzler und meint nicht nur das Wetter.
Friedrich Merz beim Treffen der Kabinettsmitglieder auf dem Weg zum Gruppenbild. Die Atmosphäre sei gut, sagt der Kanzler und meint nicht nur das Wetter. Liesa Johannssen/REUTERS

Die Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg soll den schwarz-roten Teamgeist stärken und Wege aus der Wirtschaftsflaute weisen.  Zum Auftakt aber droht Friedrich Merz den Angreifern von Leipzig: „Sie werden bezahlen.“

Von Daniel Brössler, Neuhardenberg

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Als der Bundeskanzler im brandenburgischen Neuhardenberg eintrifft, hat sich der Morgennebel gelichtet. Die Sonne strahlt, am blauen Himmel ist keine Wolke in Sicht. Man möge das „gute Wetter und die angenehmen Temperaturen auch als Beleg“ nehmen dafür, „dass wir uns in einer guten Atmosphäre hier in Neuhardenberg im Kabinett treffen und dass die Bundesregierung insgesamt fest entschlossen ist, die Probleme anzupacken“, bittet er. Alle spielen mit bei dieser ersten Kabinettsklausur nach der Sommerpause, selbst das Wetter. So sieht es Friedrich Merz. Man könnte allerdings auch sagen: Der Kontrast zwischen Wetter und Lage, er könnte nicht größer sein.

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