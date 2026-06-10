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EnergiepolitikDer Tankrabatt wird nicht verlängert

Lesezeit: 3 Min.

Die Lage hat sich wieder entspannt: Abendstimmung an einer Tankstelle in Bochum.
Die Lage hat sich wieder entspannt: Abendstimmung an einer Tankstelle in Bochum. INA FASSBENDER/AFP

Zwei Monate lang senkte die Koalition künstlich die Spritpreise – durch einen 1,6 Milliarden Euro teuren Steuernachlass. Ende Juni soll damit Schluss sein. Aber neue Entlastungen werden geprüft.

Von Michael Bauchmüller und Georg Ismar, Berlin

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Der wegen hoher Ölpreise eingeführte, rund 1,6 Milliarden Euro teure Tankrabatt läuft Ende des Monats aus. Die Koalition von Union und SPD habe sich darauf verständigt, das Instrument nicht zu verlängern, erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Koalitionskreisen. Ein Ersatz sei erst einmal nicht geplant. Aber man beobachte weiter die Lage und werde reagieren, sollte die Lage am Persischen Golf erneut eskalieren – und die Ölpreise abermals stark steigen lassen.

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