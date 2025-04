Es ist nicht lang her, da gab es diese Bundeswehr-Videokonferenz, die ohne russische Spione nie öffentlich geworden wäre . Auch das Bundesarchiv und damit Historiker hätten womöglich nie von ihr erfahren. Am Montag, dem 19. Februar 2024, starten der Inspekteur der Luftwaffe und weitere hochrangige Offiziere über die Plattform Webex eine Video-Schalte. Sie reden über eine mögliche Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine und darüber, ob diese Waffe die für den russischen Nachschub so wichtige Kertsch-Brücke zerstören könnte. Zehn bis 20 Flugkörper seien dafür wohl notwendig. Es geht um Fragen der Zielkontrolle, betont wird, man könne bis zu 100 Taurus an die Ukraine schicken. Wenige Tage später wird Kanzler Olaf Scholz (SPD) strikt Nein dazu sagen , Deutschland dürfe nicht zur direkten Kriegspartei werden.

Welche Eskalationsgefahr ging von Russland wirklich aus – und hat der Westen die Ukraine angesichts dessen vielleicht zu zögerlich unterstützt? Diese Frage wird noch viele Historiker beschäftigen; dabei sind sie auch auf Quellenforschung in Archiven angewiesen. Doch von dem 38-minütigen Austausch der Offiziere, eingestuft als „Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch“, dringt nur etwas heraus, weil bei der Videokonferenz ein Fehler passiert: Ein Brigadegeneral schaltet sich aus seinem Hotelzimmer in Singapur zu, während in der Stadt eine Flug-Messe stattfindet – und auch Vertreter russischer Geheimdienste sich dort tummeln. Die schneiden das Gespräch offensichtlich mit, russische Medien machen es dann öffentlich.

Verwaltungsgericht: Lindner muss SMS mit Porsche-Chef offenlegen

Der Vorfall ist nicht nur eine Blamage für die Bundeswehr, er wirft auch die Frage auf, was wie für die Nachwelt dokumentiert werden muss und kann, während die Kommunikation immer digitaler wird. Die Angelegenheit ist heikel, gerade dann, wenn wie jetzt die Regierung wechselt und mit ihr das Personal, wo also viel Kommunikation verschwindet oder gelöscht wird.

Ein Beispiel direkt aus Berlin: Dort hat Ende März das Verwaltungsgericht entschieden, dass das Bundesfinanzministerium den Zugang zu Aufzeichnungen von SMS gewähren muss, die Minister Christian Lindner (FDP) und der Porsche-Vorstand Oliver Blume im Juni und Juli 2022 ausgetauscht haben. Dabei ging es um die EU-Verhandlungen zum Verbrenner-Aus und eine Ausnahme für E-Fuels. Das Ministerium argumentierte, die SMS seien keine für einen Verwaltungsvorgang entscheidungserhebliche Informationen – doch unter Berufung auf das Umweltinformationsgesetz bekam der Kläger, die Internetplattform abgeordnetenwatch.de, Recht.

Michael Hollmann ist seit 14 Jahren Präsident des Bundesarchivs, das in Berlin und Koblenz angesiedelt ist. Der Historiker und Archivar hat rund 2300 Mitarbeiter. (Foto: IMAGO/IPON)

Auch Michael Hollmann sieht gerade jetzt, in der Phase des Regierungswechsels, Gefahr im Verzug. „Ich habe bei jeder gravierenden Änderung von Strukturen und Personal der Bundesregierung große Sorge, dass Lücken entstehen, dass die Transparenz staatlichen Handelns auf der Strecke bleibt und damit das Vertrauen in unseren Rechtsstaat gefährdet werden kann“, sagt der Präsident des Bundesarchivs der Süddeutschen Zeitung. „Die Dokumentation von Bundesregierung und -verwaltung hält nicht Schritt mit den seit Jahren verbreiteten elektronischen Kommunikationskanälen“, kritisiert Hollmann. Politik und Verwaltung müssten endlich die notwendigen Werkzeuge für eine normgerechte Dokumentation beschaffen.

Ein digitales Zwischenarchiv für alle öffentlichen Stellen des Bundes existiert längst. Und eigentlich hat das Bundesarchivgesetz auch längst festgelegt, was archivierungswürdig ist: Aufzeichnungen jeder Art, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. In einer Bundestagsdrucksache von 2016 wurde das weiter konkretisiert. Gemeint sind sämtliche Aufzeichnungen, die in einem Ministerium entstehen, auch „Schriften, Tabellen, Diagramme, Bilder, Pläne, Karten sowie Bild- und Tonaufzeichnungen (bis hin zur Webseite und zur gesprochenen Nachricht – Voicemail)“.

Dabei ist nicht entscheidend, was die öffentliche Stelle selbst für aktenrelevant hält. Denn es ist aus Sicht des Bundesarchivs immer möglich, dass Unterlagen von historischem Wert sind, auch wenn sie im Ministerium nicht so eingestuft werden. Ob dies zutrifft, stellt das Archiv im Benehmen mit der jeweiligen öffentlichen Stelle fest. Eigentlich.

Welche Kommunikation privat und welche dienstlich ist, darüber scheiden sich oft die Geister

Doch mit den digitalen Kanälen hat auch die informelle Kommunikation stark zugenommen, vieles kann nicht so penibel dokumentiert werden wie früher. Etwa die Antwort auf die für Historiker besonders interessante Frage: Wie kam es zwischen dem 24. und 27. Februar 2024 zum 100-Millarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr? Auch bei der Fördermittel-Affäre im Bundesforschungsministerium um den möglichen Entzug von Geldern für kritische Wissenschaftler spielten elektronische Nachrichten eine Rolle. Aber welche privat und welche dienstlich waren, darüber schieden sich die Geister. Private Kommunikation sei nicht relevant für dienstliche Zwecke und unterliege daher nicht der Aktenführungspflicht, erklärte die Ampelregierung. Manchmal erfolge das Verakten „nach Gutsherrenart“, wird im Bundesarchiv kritisiert.

Natürlich habe es in der Politik schon immer auch informelle Kommunikation gegeben, betont Michael Hollmann. Aber die Kommunikation per SMS, in Chatgruppen, in sozialen Medien gehe bei der offiziellen Dokumentation zu oft verloren. „Das muss sich ändern. Auf elektronische Kommunikation müsste deren elektronische Dokumentation folgen“, fordern der Bundesarchiv-Präsident. Nur so könne das Archiv als „Gedächtnis der Gesellschaft“ weiter seinen Auftrag erfüllen. Und nur so bleibe Regierungshandeln nachvollziehbar.

Dass nicht nur Deutschland hier ein Problem hat, zeigt das aktuelle Beispiel der US-Regierung. Die besprach in einem Signal-Chat brisante Details für Luftangriffe auf die Huthi-Miliz in Jemen. Bekannt wurde das nur, weil ein Journalist mithörte. Er war aus Versehen zu dem Chat eingeladen worden.