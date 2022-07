Von Stefan Kornelius, Nürnberg

Zwischen dem "Universum" (einem Wissenschaftszentrum in Bremen) und dem Amerikahaus in München liegen einige Tausend Kilometer und neun Tage - exakt jene Distanz also, die Annalena Baerbock auf der Suche nach Deutschlands Sicherheit zurückgelegt hat. Dass die Außenministerin Station machte in der Freiheitshalle und der Nürnberger "Straße der Menschenrechte" gehört zum symbolgeladenen Beiwerk, das vom Außenministerium nicht immer geplant, aber dankend angenommen wurde. Es ist nicht leicht, die große Sicherheitspolitik auf die Marktplätze zu tragen, noch dazu, wenn wie im nordbayerischen Hof, gleich hinter der Freiheitshalle, ein Jahrmarkt mit einem "Höllenritt" lockt.