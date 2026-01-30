Es dauert ganze fünf Minuten, bevor Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) das Wort „Corona“ das erste Mal ausspricht. Sie hat auf der Pressekonferenz in Berlin schon „eine nationale Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen“ ausgerufen, sie hat das Sars-Virus und Influenza erwähnt. Auch sie können Auslöser für postinfektiöse Erkrankungen sein.