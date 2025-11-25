Veränderung gehört zur Jobbeschreibung von Diplomaten. In der Regel müssen die Angestellten des Auswärtigen Amtes alle vier Jahre ihren Standort wechseln – Flexibilität kann man ihnen also unterstellen. Ab dieser Woche soll diese Flexibilität jedoch nicht mehr nur in den Auslandsvertretungen gefragt sein, sondern auch im Ministerium selbst. Außenminister Johann Wadephul ( CDU ) läutet eine umfangreiche Reform des Auswärtigen Amtes ein, wie es sie lange nicht gegeben hat.

Damit setzt er eine Entwicklung um, die er bereits in seiner Antrittsrede im Mai angekündigt hatte: weg von der feministischen Außenpolitik die seine Amtsvorgängerin Annalena Baerbock (Grüne) proklamierte und damit auch die Rechte von Frauen stärken wollte –hin zu einer „sicherheits-, interessen- und wirtschaftsgeleiteten Außenpolitik“.

Die Strukturen galten als zersplittert und unübersichtlich

Politisch markiert die Reform einen Einschnitt: Schließlich stellt mit der Union erstmals seit gut 60 Jahren wieder die konservative Seite den Außenminister. Gemeinsam mit Kanzler Merz (CDU) will Johann Wadephul deutsche Außenpolitik „aus einem Guss“ betreiben. Eine Neuordnung des Hauses soll dafür nun die organisatorische Grundlage schaffen.

Am Dienstagmorgen sagte der Außenminister in Berlin, dass für die Wahrung der deutschen Interessen neben „dem Anpacken der gesamten Bundesregierung" auch globale Partnerschaften benötigt würden und damit verbunden einen neuen diplomatischen Einsatz in der gesamten Welt. „Dafür braucht es einen modernen und zukunftsfähigen deutschen Auswärtigen Dienst – mit dementsprechenden Strukturen“, sagte er in Berlin. In den vergangenen Jahrzehnten galten diese Strukturen vielen in- und außerhalb des Hauses als teilweise unübersichtlich und zersplittert, nun sollen Zuständigkeiten gebündelt und Entscheidungswege klarer werden. „Denn wir wollen nicht nur auf die Zukunft reagieren. Sondern sie aktiv gestalten“, sagte Wadephul.

Die Reform soll den Grundstein für eine „noch stärker interessengeleitete Außenpolitik“ legen

Konkret bedeutet dies, dass sich in der neuen Abteilung für Sicherheitspolitik künftig die entsprechenden Fachreferate, aber auch die Bereiche Cyberaußenpolitik und Cybersicherheit sowie Rüstungskontrolle bündeln sollen. Außerdem soll es künftig vier Länder- beziehungsweise Regionalabteilungen geben: Europa, Amerika, Asien/Pazifik sowie Naher und Mittlerer Osten/Afrika. Eine Abteilung für EU-Politik und Geoökonomie soll die europa-, außenwirtschafts-, energie- und klimapolitischen Kernkompetenzen verzahnen.

In einem Schreiben der beiden Staatssekretäre Géza Andreas von Geyr und Bernhard Kotsch, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, heißt es, die Reorganisation habe das Ziel, dass die Organisation die gegenwärtigen und absehbaren außenpolitischen Herausforderungen bestmöglich abbildet. Dies soll dabei helfen, den Fokus wieder auf die Prioritäten zu setzen und den Grundstein für eine „noch stärker interessengeleitete Außenpolitik“ zu legen. Die künftige Organisation des Amtes bilde demnach die Grundsätze des außenpolitischen Handelns deutlicher ab als bisher: „Die Wahrung unserer Sicherheit, unserer Freiheit und unseres Wohlstands“, schreiben die beiden Staatssekretäre.

Was auf dem Papier konkret klingt, ist in der Praxis jedoch gerade erst im Aufbau. Die Strukturanpassung wird zum Sommer 2026, dem im Auswärtigen Dienst turnusmäßigen einheitlichen Versetzungstermin, umgesetzt und ab dem Jahreswechsel 2025/2026 vorbereitet. Noch ist unklar, was genau auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukommen wird.

Aus dem Auswärtigen Amt sind bislang sowohl Verständnis als auch eine gewisse Skepsis in Bezug auf die Reform zu vernehmen. Schließlich hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass in allen Bundesministerien acht Prozent eingespart werden sollen. In dem Mitarbeiterschreiben aus dem Außenministerium heißt es, dass auch dort eine „erhebliche Anzahl“ an Dienstposten wegfallen werde – „ganz überwiegend in der Zentrale“. Bis Ende der Legislaturperiode im Jahr 2029 könnten somit insgesamt etwa 570 Stellen gestrichen werden. Das Netz der Auslandsvertretungen soll jedoch bestehen bleiben. Im Sinne eines modernen Auswärtigen Dienstes sollen ausgewählte Auslandsvertretungen personell sogar verstärkt werden.