Katharina von Schnurbein, 52, ist die neue Beauftragte der Bundesregierung. Sie ist eine Frau mit einer klaren Haltung – und manchmal auch mit einer umstrittenen.

Die stets fröhlich auftretende, ein weiches Bairisch sprechende Katharina von Schnurbein twittert gern. Das heißt, sie nutzt das soziale Netzwerk, das inzwischen X heißt. Mit ihrem Account, @kschnurbein, teilt sie dort auch Beiträge von anderen Nutzern, die ihr gefallen. Inhaltlich geht es da aber alles andere als weich zu.