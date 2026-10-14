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Jüdisches LebenSie ist fortan die deutsche Stimme gegen Antisemitismus

Lesezeit: 2 Min.

Katharina von Schnurbein stammt aus Regen im Bayerischen Wald.
Katharina von Schnurbein stammt aus Regen im Bayerischen Wald.
M. Popow/Imago

Katharina von Schnurbein, 52, ist die neue Beauftragte der Bundesregierung. Sie ist eine Frau mit einer klaren Haltung – und manchmal auch mit einer umstrittenen.

Von Ronen Steinke

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Die stets fröhlich auftretende, ein weiches Bairisch sprechende Katharina von Schnurbein twittert gern. Das heißt, sie nutzt das soziale Netzwerk, das inzwischen X heißt. Mit ihrem Account, @kschnurbein, teilt sie dort auch Beiträge von anderen Nutzern, die ihr gefallen. Inhaltlich geht es da aber alles andere als weich zu.

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