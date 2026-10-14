Die stets fröhlich auftretende, ein weiches Bairisch sprechende Katharina von Schnurbein twittert gern. Das heißt, sie nutzt das soziale Netzwerk, das inzwischen X heißt. Mit ihrem Account, @kschnurbein, teilt sie dort auch Beiträge von anderen Nutzern, die ihr gefallen. Inhaltlich geht es da aber alles andere als weich zu.
Jüdisches LebenSie ist fortan die deutsche Stimme gegen Antisemitismus
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Katharina von Schnurbein, 52, ist die neue Beauftragte der Bundesregierung. Sie ist eine Frau mit einer klaren Haltung – und manchmal auch mit einer umstrittenen.
Von Ronen Steinke
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