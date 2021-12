Was von der Antrittsrede des Ampel-Kanzlers im Bundestag zu erwarten ist und warum der neue Regierungschef die Erwartungen an seine erste Regierungserklärung wohl nicht erfüllen kann.

Von Heribert Prantl

Regierungserklärungen werden hierzulande angekündigt wie ein politisches Evangelium. Das Publikum wird darauf eingestimmt, Propheten eines neuen Zeitalters zu hören. Allenfalls noch in Liebesbeziehungen gibt es so oft und so regelmäßig enttäuschte Erwartungen wie bei Regierungserklärungen. Bei ihrer ersten Rede sind die Kanzler dann freilich selten so, wie sie angeblich sein sollen. Keiner ist Cicero, keiner redet wie Napoleon am Fuß der Pyramiden. Angela Merkel tat es schon gleich gar nicht. Aber etwas von der Art wird immer wieder erwartet. Die Rede von Scholz soll die knisternde Hochspannung rechtfertigen, die zu Beginn der ersten Dreier-Koalition in der deutschen Bundesgeschichte herrscht.