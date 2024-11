Scholz: "Lindner hat zu oft mein Vertrauen gebrochen"

Bundeskanzler Scholz hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorschlagen, Christian Lindner als Bundesfinanzminister zu entlassen - "um Schaden von unserem Land abzuwenden", wie Scholz am Abend in seinem Statement sagte. Man brauche eine handlungsfähige Regierung - für diese sieht er keine Basis mehr.



Den FDP-Chef bezeichnete Scholz als "kleinkariert" und sagte, dieser habe "zu oft mein Vertrauen gebrochen". Es gebe keine Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit.



Scholz bestätigte, dass er beabsichtigt, am 15. Januar im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. "Neuwahlen könnten dann spätestens bis Ende März stattfinden", sagte er. Zudem kündigte er an, sehr schnell das Gespräch mit Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) zu suchen.