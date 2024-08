SPD-Chefin Saskia Esken ist vor allem unzufrieden damit, wie der Prozess der Kompromissfindung ablief. Den Streit um den Haushalt nannte sie im Deutschlandfunk „schwer erträglich“. Der Haushaltsentwurf habe ja schon gestanden und man habe da auch nicht mehr viel angefasst. „Insofern war die Debatte größer als das Thema“, sagte die SPD-Parteivorsitzende. Der Entwurf gehe jetzt ans Parlament und man könne sich wieder der Gestaltung von Gesetzen widmen.

SZ Plus Meinung Streit in der Koalition : In einer Selbsthilfegruppe Anonymer Regierender hätte Robert Habeck sich diesen Satz wohl verkniffen Kommentar von Detlef Esslinger

Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP hatten sich nicht verständigen können, wie die Lücke weiter geschlossen werden soll. Sie haben das in ihrem Etat-Entwurf für das Jahr 2025, den sie am Freitag präsentierten, schließlich durch eine sogenannte globale Minderausgabe getan: Sie gehen also davon aus, dass ein Teil der geplanten Ausgaben gar nicht abfließt, etwa weil sich Projekte verzögern, und am Ende des Jahres der Haushalt trotzdem ausgeglichen ist.

Das ist ein durchaus übliches Vorgehen, allerdings nicht in dieser Größenordnung; deshalb wird nun viel Kritik laut. Die Zwölf-Milliarden-Euro-Lücke ist die größte in einem Regierungsentwurf für den Bundesetat in den vergangenen zwanzig Jahren – das geht aus einer Auskunft des Bundesfinanzministeriums an den Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, hervor. In den Jahren 2004, von 2007 bis 2013 sowie von 2015 bis 2017 brachte die Bundesregierung sogar einen Entwurf ganz ohne Lücke in den Bundestag ein.

Daher hält auch der Münchner Staatsrechtler Stefan Korioth den Entwurf für 2025 für rechtlich riskant. Die Ampelkoalition müsse „darlegen, auf Basis welcher Erfahrungswerte in der Vergangenheit sie meint, dass eine solche Summe tatsächlich nicht verausgabt wird“, sagte er dem Tagesspiegel zu der Zwölf-Milliarden-Lücke. „Meines Erachtens hat man diese Erfahrungswerte nicht. Und daher stellt sich die Frage, ob hier nicht einfach eine Unterdeckung verschleiert werden soll.“

Habeck, der auch Vizekanzler ist, warnte die Ampel-Parteien davor, einen Koalitionsbruch zu riskieren. „Ein leichtfertiges Spielen mit Neuwahl verbietet sich.“ Auf die Frage, ob die Grünen zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025 überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen, sagte Habeck: „Diese Fragen werden ich und meine Partei zu gegebener Zeit beantworten.“ Habeck hat vor einer Woche jedoch sehr deutlich sein Interesse daran signalisiert.