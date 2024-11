Söder fordert sofortige Vertrauensfrage von Scholz

Die Ankündigung von Kanzler Scholz, die Vertrauensfrage im Bundestag am 15. Januar stellen zu wollen, ist für die CSU nicht ausreichend. Parteichef Markus Söder hat Scholz aufgefordert, die Vertrauensfrage sofort zu stellen. "Damit könnten Neuwahlen sogar noch im Januar stattfinden."



"Jetzt darf keine Zeit mehr verloren werden", schrieb Söder auf der Plattform X. Deutschland brauche nun rasch Neuwahlen und eine neue Regierung. "Taktische Verzögerungen darf es nicht geben." Ähnlich äußerte sich zuvor CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Regierungsvakuum ist keine Option für Deutschland", sagte er.



Das CSU-Präsidium will am Donnerstag in einer kurzfristig anberaumten Konferenz über die neue Entwicklung beraten.