Lindner wird am Nachmittag Entlassungsurkunde erhalten

Der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach einem beispiellosen Zerwürfnis gefeuerte Finanzminister Christian Lindner (FDP) wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Nachmittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Entlassungsurkunde übergeben bekommen. Scholz, der Lindner mehrfachen Vertrauensbruch und Kleinkariertheit vorgeworfen hat, wird wohl dabei sein – jedenfalls ist das so üblich. Um einen fließenden Übergang zu gewährleisten, soll Lindners Nachfolger oder Nachfolgerin die Ernennungsurkunde direkt im Anschluss erhalten. Der Name soll schon feststehen, ist aber noch nicht öffentlich bekannt. Auch die Posten, die durch den angekündigten Rücktritt der anderen drei FDP-Minister frei werden, sollen möglicherweise schon im Laufe des Donnerstags neu besetzt werden.



Damit gibt es dann zum ersten Mal seit 2005 wieder eine rot-grüne Regierung, die allerdings keine Mehrheit im Parlament hat. Sie soll nur für eine Übergangsphase bestehen – unklar bleibt, wie lange diese dauern wird. Am 15. Januar will Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag stellen, um eine Neuwahl herbeizuführen. Politikerinnen und Politiker anderer Parteien fordern, die Vertrauensfrage sofort zu stellen.