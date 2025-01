SZ Plus Nach Messerangriff in Aschaffenburg : Merz plant „faktisches Einreiseverbot“

„Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit zehn Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik“, so der CDU-Chef. Er will im Fall seiner Wahl am ersten Tag als Kanzler Zurückweisungen an allen Grenzen anordnen.