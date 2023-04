Von kna, Berlin

Fast 30 000 Menschen waren Ende Februar in Deutschland als staatenlos registriert - ein neuer Höchststand. Das geht aus einer am Freitag in Berlin veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion zurück. Demnach waren im Ausländerzentralregister 29 614 in Deutschland lebende Menschen als staatenlos erfasst. Zugleich waren 94 954 Menschen mit "ungeklärter Staatsangehörigkeit" registriert, davon 39 053 unter 18 Jahren. Seit November ist ein Eintrag des Geburtslandes im Ausländerzentralregister verpflichtend. Mit Stand Februar war laut Angaben der Bundesregierung bei den Staatenlosen mit 13 219 Menschen Syrien am häufigsten als Geburtsland eingetragen. Bei 7690 Menschen ist kein Geburtsland bekannt. Am dritthäufigsten wurde mit 2928 Einträgen Deutschland als Geburtsland genannt, gefolgt vom Libanon mit 1384 Menschen. Seit 2014 ist die Zahl der als staatenlos registrierten Menschen in Deutschland stetig gestiegen und hat sich mehr als verdoppelt.