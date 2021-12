Die neue Bundesregierung will für das Kanzleramt und mehrere Ministerien 176 neue Stellen schaffen. Das geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor. Die neuen Stellen sollen demnach "in finanziell gleichwertigem Umfang" anderswo eingespart werden. Den größten Posten machen 95 Stellen für das neue Bauministerium aus. 28 Stellen sind für den neuen Klimaschutz- und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgesehen, die meisten davon wegen dessen Aufgabe als Vizekanzler. Das Kanzleramt soll 21 neue Stellen bekommen, die meisten davon für den Ostbeauftragten.