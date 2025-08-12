In seiner ersten Regierungserklärung am 14. Mai setzte sich der recht frisch ins Amt gewählte Bundeskanzler ein ambitioniertes Ziel. „Ich möchte“, sagte Merz am Rednerpult des Reichstagsgebäudes, „dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren: Hier verändert sich langsam etwas zum Besseren, es geht voran.“
100 Tage BundesregierungSpürst du’s schon?
Lesezeit: 3 Min.
Schon im Sommer sollten die Bürger etwas spüren von dem Politikwechsel, den Kanzler Friedrich Merz in Aussicht gestellt hatte. Eine Bestandsaufnahme.
Von Henrike Roßbach, Berlin
Interview mit Jan van Aken:„Das sind richtige Hammer, die einem Kanzler nicht passieren dürfen“
Bundeskanzler Merz reiht gerade Fehler an Fehler, behauptet Linken-Chef Jan van Aken und wirft der Regierung vor, Europa zur vierten Weltmacht hochrüsten zu wollen. Zentrale Bestandteile des öffentlichen Lebens will er dem freien Markt entziehen, zum Beispiel Grund und Boden.
