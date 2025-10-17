Bremen übernimmt ab November den Vorsitz im Bundesrat. Die Länderkammer wählte Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) heute einstimmig zu ihrem künftigen Vorsitzenden. Die Präsidentschaft im Bundesrat wechselt jährlich in einer festgelegten Reihenfolge. Sie beginnt stets bei dem bevölkerungsreichsten Land, also Nordrhein-Westfalen, und endet mit Bremen als Land mit den wenigsten Einwohnerinnen und Einwohnern. Bovenschulte folgt auf Anke Rehlinger (SPD), die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Der Präsident des Bundesrates leitet dessen Sitzungen und vertritt das Gremium bei Terminen im In- und Ausland. Sollte der Bundespräsident ausfallen, vertritt er diesen. Bovenschulte will seinen Vorsitz unter das Motto „Viele Stärken – ein Land“ stellen. In der Bundesratssitzung am Freitag warnten die Länder vor einer „zusätzlichen Verschärfung“ ihrer Haushaltslage durch die geplanten Steuerentlastungen für Pendler und die Gastronomie.