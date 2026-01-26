Mit einer Initiative im Bundesrat wollen die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erreichen, dass sexuell motivierte Bildaufnahmen etwa von unbekleideten Frauen in der Sauna künftig unter Strafe stehen. „Für das Zusammenleben der Menschen sind solche Taten unerträglich“, sagte Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) am Montag in Hannover. Ihr nordrhein-westfälischer Amtskollege Benjamin Limbach (Grüne) ergänzte: „Wir müssen den Männern, die so etwas machen, einen Riegel vorschieben.“ An diesem Punkt bestehe eine Strafbarkeitslücke, weil eine Sauna bislang als öffentlicher Raum gelte, erläuterte Wahlmann: „Öffentliches Filmen von Menschen in der Sauna ist zurzeit nicht strafbar, das ist ein Skandal.“ Gleiches gelte für FKK-Strände oder öffentliche Umkleidekabinen. Auch das Recht am eigenen Bild greife in dem Fall nicht.