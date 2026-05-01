Nach internationalen Protesten wurde eine geplante Versteigerung von Holocaust-Zeugnissen gestoppt – jetzt setzt sich Nordrhein-Westfalen für ein grundsätzliches Verbot des Handels mit persönlichen Gegenständen von NS-Opfern ein. Die NRW-Landesregierung wird am 8. Mai einen Gesetzentwurf im Bundesrat einbringen, mit dem der Handel mit solchen Dokumenten unterbunden werden soll. Auslöser der Initiative war eine im letzten Moment gestoppte Auktion in Neuss bei Düsseldorf im November 2025, auf der mehr als 600 Dokumente aus der NS-Zeit versteigert werden sollten. Darunter waren Briefe aus Konzentrationslagern, Gestapo-Karteikarten, „Judensterne“ und weitere Unterlagen. Viele Stücke enthielten persönliche Informationen und Namen von Betroffenen.