Von Henrike Roßbach, Berlin

Vor Markus Söder und seinem Staatskanzleichef Florian Herrmann liegt ein Ausdruck der Stimmenverteilung im Bundesrat. Ein Kreis aus mehrheitlich schwarzen, roten und grünen Feldern, mit Einsprengseln von Lila, Gelb, Grau, Pink und Orange. Es ist in jüngster Zeit ein wenig unübersichtlich geworden, was die Zusammensetzungen der 16 Landesregierungen angeht. Da kann es nicht schaden, wenn der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef den Überblick behält an diesem Freitag, an dem hier in der 1052. Sitzung der Länderkammer Geschichte geschrieben werden soll.