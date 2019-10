Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will als Präsident des Bundesrates darauf setzen, Unterschiede zwischen Ost und West abzubauen. Die Bundesratspräsidentschaft Brandenburgs, die am 1. November beginnt, steht unter dem Motto "Wir miteinander", kündigte Woidke am Dienstag in Potsdam an. Es gehe unter anderem darum, "die deutsche Einheit weiter voranzubringen", sagte Woidke. Als wichtige Punkte nannte er die weitere Ansiedlung von Bundesinstitutionen in den ostdeutschen Bundesländern und die Angleichung der Lebensverhältnisse. Woidke erhält am kommenden Donnerstag den Staffelstab vom amtierenden Chef der Länderkammer, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).