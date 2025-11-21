Das geplante Pflegegesetz für weniger Bürokratie und weitere Befugnisse muss eine erneute Beratungsrunde drehen. Der Bundesrat rief am Freitag den Vermittlungsausschuss an, um einen Konsens zwischen Bundestag und Bundesrat zu finden. „Diese Entscheidung wirft einen Schatten auf das gemeinsame Ziel, die gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung insgesamt auf ein stabiles Fundament zu setzen, um Beitragserhöhungen zu vermeiden“, kommentierte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) die Entscheidung der Länderkammer umgehend. Hintergrund ist, dass im Zuge des Gesetzes auch ein Sparpaket verabschiedet werden soll. Diese beinhaltet deutliche Mittelkürzungen bei Krankenhäusern, um die Beiträge der Versicherten zur Krankenkasse stabil zu halten. Durch eine begrenzte Vergütung in Kliniken sollen unter anderem die gesetzlichen Krankenkassen 1,8 Milliarden Euro einsparen können. Viele Bundesländer lehnen das ab.