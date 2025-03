Bundesrat stimmt mit Zweidrittelmehrheit für Schuldenpaket

Mecklenburg-Vorpommern und Bremen wollen Schuldenpaket zustimmen, Enthaltungen von Thüringen und Rheinland-Pfalz

Die Zweidrittelmehrheit, die das von Union und SPD geplante Milliardenpaket und die Reform der Schuldenbremse im Bundesrat braucht, rückt ein großes Stück näher. Die Landesregierungen von Mecklenburg-Vorpommern (Rot-Rot) und Bremen (Rot-Grün-Rot) haben mitgeteilt, dem Paket in der Länderkammer zuzustimmen.



„Es geht um eine wichtige Entscheidung für die Zukunft Deutschlands. Diese Verfassungsänderung ermöglicht es dem Bund und den Ländern, kraftvoll in die Zukunft zu investieren“, sagte die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig (SPD) – in Wirtschaft und Arbeitsplätze, in Kitas, Schulen und Krankenhäuser. Sie verwies darauf, dass die Linken in der Landesregierung es zwar ablehnten, die Verteidigungsausgaben oberhalb von einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes künftig von der Schuldenbremse auszunehmen. „In der Gesamtabwägung unterstützt Mecklenburg-Vorpommern aber aus landespolitischer Verantwortung und im Interesse des Landes das Gesetzespaket.“ Auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte kündigte ein Ja im Bundesrat an. „Die Zustimmung ist im Interesse Bremens, denn sie sichert dem Land und seinen beiden Städten in den kommenden Jahren mehr Spielraum bei den dringend erforderlichen Investitionen.“



Mario Voigt, Ministerpräsident von Thüringen kündigte dagegen an, seine Regierung werde sich enthalten. Grund dafür sei die Ablehnung des BSW, mit dem die Thüringer CDU gemeinsam regiert. Ähnlich verfährt Rheinland-Pfalz – auf Wunsch der FDP. „Ich respektiere diesen Wunsch des Koalitionspartners und betone gleichzeitig, dass dieses Investitionspaket zu Recht eine Mehrheit im Bundesrat bekommen wird, denn es ist eine Chance für Länder und Kommunen“, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur.