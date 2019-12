Erfurt (dpa/th) - Thüringens geschäftsführende Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) bedauert, dass sich Thüringen bei der Abstimmung über das Klimapaket im Bundesrat enthalten hat. "Auch wenn das Klimapaket noch unzureichend ist, so ist der Kompromiss immerhin ein Schritt in die richtige Richtung und konnte nur wegen des Drucks aus den Ländern und der Klimaschutzbewegung auf den Straßen durchgesetzt werden", erklärte Siegesmund. Demnach hätten die Grünen dem Kompromiss zugestimmt. Allerdings sei Die Linke dagegen gewesen. Können sich die Regierungspartner in Thüringen nicht auf eine gemeinsame Linie einigen, ist es üblich, dass sich das Land bei der Abstimmung im Bundesrat enthält.

Das Klimapaket sieht unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer bei Bahntickets und einen höheren Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) im Verkehr und bei Gebäuden ab 2021 vor. Außerdem sollen die Länder vom Bund mehr Geld bekommen - als Ausgleich etwa für Steuerausfälle wegen der geplanten Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn.