Cannabisgrenzwert im Straßenverkehr

3,5 Nanogramm pro Milliliter. So viel Tetrahydrocannabinol (THC) dürfen Fahrer künftig im Straßenverkehr im Blut haben. Sind es mehr, müssen sie mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen. Damit legt der Gesetzgeber erstmals einen Grenzwert für THC am Steuer fest. Der ist in etwa vergleichbar mit 0,2 Promille Alkohol und liegt damit deutlich unter der Schwelle, bei der ein „allgemeines Unfallrisiko“ beginnt. Dieses besteht laut der Expertenkommission der Bundesregierung erst ab sieben Nanogramm. In der Probezeit und für unter 21-Jährige bleibt Fahren unter dem Einfluss der Droge untersagt.

Weiterhin verboten ist auch ein Mischkonsum von Alkohol und Cannabis, hier droht der Gesetzgeber mit einem höheren Bußgeld von 1000 Euro. Der Bundestag hatte die Anhebung des Grenzwertes bereits im Juni beschlossen, nun hat auch der Bundesrat zugestimmt. Voraussichtlich tritt das Gesetz noch im Sommer in Kraft.

Bafög-Reform

Wer einen Bafög-Anspruch hat, kann künftig etwas mehr Geld erhalten. Der Bundesrat hat einem entsprechenden Gesetz zugestimmt, das der Bundestag bereits verabschiedet hatte. Mit der Reform werden der monatliche Grundbedarf und damit die Auszahlung leicht von 452 auf 475 Euro erhöht. Wer nicht mehr zu Hause oder im Eigentum der Eltern wohnt, kann künftig zusätzlich 380 statt 360 Euro bekommen. Der Höchstsatz mit allen Zuschlägen wird bei 992 Euro liegen. Die Gesamthöhe des gezahlten Bafög hängt von der individuellen Situation ab. Außerdem sollen besonders finanzschwache Studienanfänger mit einer Starthilfe von 1000 Euro unterstützt werden. Auch das Arbeiten neben dem Studium wird leichter. Mit dem Gesetz wird der Freibetrag für ein Nebeneinkommen angepasst. Dadurch können Empfänger einen Minijob ausüben, ohne Förderung zu verlieren.

Neues Postgesetz

Die Post bekommt mehr Zeit für den Briefversand. Der Bundesrat stimmte der ersten umfassenden Novelle des Gesetzes seit 1997 zu. Bislang müssen 80 Prozent der eingeworfenen Briefe am nächsten Werktag zugestellt werden, 95 Prozent am übernächsten. Mit dem neuen Gesetz hat die Post bis zum dritten Werktag nach der Einsendung Zeit, um 95 Prozent zuzustellen, am vierten Tag müssen es 99 Prozent sein. Dadurch soll die Post Kosten senken und unter anderem klimaschädliche Inlandsflüge zur Briefzustellung einsparen können. Bisher muss sie trotz sinkender Briefmenge ein aufwendiges und teures Briefnetz aufrechterhalten. Die alten Regelungen stammten aus einer Zeit, in der Briefe größere Teile der täglichen Kommunikation ausmachten als heute. Die Opposition befürchtet durch das neue Gesetz mehr Bürokratie.

Schutz von Schwangeren vor Belästigung

Schwangere werden besser vor sogenannter „Gehsteigbelästigung“ durch Abtreibungsgegner geschützt. Künftig sollen Protestaktionen in der unmittelbaren Nähe von Beratungsstellen oder Abtreibungskliniken strafbar sein, wenn dadurch Schwangere beeinträchtigt werden und wenn „nicht hinnehmbare Verhaltensweisen“ vorliegen. Verstöße können mit Bußgeldern von bis zu 5000 Euro geahndet werden. Ein entsprechendes Gesetz hat der Bundestag beschlossen. Zuletzt hatten nach Angaben der Bundesregierung solche Aktionen in der Nähe von Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche ausführen, zugenommen. Dabei würden Schwangere unter anderem mit verstörenden Inhalten konfrontiert oder bedrängt, um ihre Meinung zu ändern. Durch das Gesetz will die Regierung die Rechte von Schwangeren in einer besonderen Belastungssituation stärken.