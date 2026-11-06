Zum Hauptinhalt springen

Neue BundespräsidentinAlles läuft auf Ilse Aigner zu

Lesezeit: 3 Min.

So viel Zuspruch hat im politischen Betrieb der Bundesrepublik schon lange niemand mehr bekommen: Ilse Aigner beim CSU-Parteitag im Oktober.
So viel Zuspruch hat im politischen Betrieb der Bundesrepublik schon lange niemand mehr bekommen: Ilse Aigner beim CSU-Parteitag im Oktober.
Foto: Peter Kneffel/dpa

Vor dem entscheidenden Wochenende gilt als sicher, dass CDU-Chef Friedrich Merz die bayerische Landtagspräsidentin für das höchste Amt im Staat vorschlagen wird.

Von Robert Roßmann, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Vermutlich hat inzwischen sogar Ilse Aigner den Überblick darüber verloren, wer sie alles unterstützt. Beinahe im Stundentakt gibt es neue Sympathiebekundungen von CDU-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten für die CSU-Politikerin. Mario Voigt, Michael Kretschmer und Sven Schulze, die drei ostdeutschen CDU-Regierungschefs, waren unter den Ersten, die offen aussprachen, dass sie Aigner als Bundespräsidentin für eine exzellente Wahl halten. Unterstützung kommt aber auch von Sozialdemokraten und Grünen – etwa von Anke Rehlinger, Manuela Schwesig, Dietmar Woidke und Cem Özdemir. So viel Zuspruch hat im politischen Betrieb der Bundesrepublik schon lange niemand mehr bekommen.

Zur SZ-Startseite

Bundespräsidentin gesucht
:Ilse Aigner und die Tage der Entscheidung

Bayerns Landtagspräsidentin absolviert ihre Termine, doch eigentlich interessieren sich alle nur für eins: Wird sie es oder wird sie es nicht? Für die CSU ist das gar keine Frage, doch nun liegt es in des Kanzlers Hand.

SZ PlusVon Katja Auer, Dominik Fürst, Andreas Glas und Johann Osel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite