Vermutlich hat inzwischen sogar Ilse Aigner den Überblick darüber verloren, wer sie alles unterstützt. Beinahe im Stundentakt gibt es neue Sympathiebekundungen von CDU-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten für die CSU-Politikerin. Mario Voigt, Michael Kretschmer und Sven Schulze, die drei ostdeutschen CDU-Regierungschefs, waren unter den Ersten, die offen aussprachen, dass sie Aigner als Bundespräsidentin für eine exzellente Wahl halten. Unterstützung kommt aber auch von Sozialdemokraten und Grünen – etwa von Anke Rehlinger, Manuela Schwesig, Dietmar Woidke und Cem Özdemir. So viel Zuspruch hat im politischen Betrieb der Bundesrepublik schon lange niemand mehr bekommen.