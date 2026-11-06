Vermutlich hat inzwischen sogar Ilse Aigner den Überblick darüber verloren, wer sie alles unterstützt. Beinahe im Stundentakt gibt es neue Sympathiebekundungen von CDU-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten für die CSU-Politikerin. Mario Voigt, Michael Kretschmer und Sven Schulze, die drei ostdeutschen CDU-Regierungschefs, waren unter den Ersten, die offen aussprachen, dass sie Aigner als Bundespräsidentin für eine exzellente Wahl halten. Unterstützung kommt aber auch von Sozialdemokraten und Grünen – etwa von Anke Rehlinger, Manuela Schwesig, Dietmar Woidke und Cem Özdemir. So viel Zuspruch hat im politischen Betrieb der Bundesrepublik schon lange niemand mehr bekommen.
Neue BundespräsidentinAlles läuft auf Ilse Aigner zu
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Vor dem entscheidenden Wochenende gilt als sicher, dass CDU-Chef Friedrich Merz die bayerische Landtagspräsidentin für das höchste Amt im Staat vorschlagen wird.
Von Robert Roßmann, Berlin
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