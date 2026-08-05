Als Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder am Wochenende im ARD-Sommerinterview zum wiederholten Male für seine Parteifreundin, die Landtagspräsidentin Ilse Aigner, als Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier im Bundespräsidentenamt warb, war das keine Überraschung. Aufhorchen ließ ein anderer Satz. „Man hat sich ja festgelegt, dass dieses Mal eine Frau Bundespräsident werden soll“, sagte Söder.
BundespräsidentenwahlDas nächste Staatsoberhaupt wird ganz sicher eine Frau – oder?
Lesezeit: 3 Min.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht sich für Ilse Aigner stark, doch das kommt in der CDU schlecht an. Dort wird auch wieder über einen männlichen Bewerber für das Amt des Bundespräsidenten nachgedacht.
Von Katja Auer und Daniel Brössler, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema