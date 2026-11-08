Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich am Sonntagabend für Ilse Aigner als künftige Bundespräsidentin ausgesprochen. Bei einem Essen mit den CDU -Präsidiumsmitgliedern in Berlin sagte Merz, dass er gerne die CSU -Politikerin ins Rennen um die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier schicken wolle. An diesem Montag kommt das Präsidium dann auch zu einer formellen Sitzung zusammen. Es gilt als sicher, dass es sich ebenfalls für Aigner aussprechen wird – genauso wie der anschließend tagende CDU-Bundesvorstand – und Aigner durch die Gremien offiziell nominiert wird.

An den beiden Gremiensitzungen soll Aigner bereits teilnehmen. Für 13 Uhr ist ein gemeinsames Statement von Merz und Aigner im Foyer der CDU-Zentrale geplant. Dabei soll die bisherige bayerische Landtagspräsidentin auch öffentlich als Kandidatin vorgestellt werden.

Aigner wäre die erste Frau an der Spitze der Bundesrepublik

CDU, CSU und SPD haben in der Bundesversammlung, die am 30. Januar über die Steinmeier-Nachfolge entscheiden wird, eine klare Mehrheit. Da die Sozialdemokraten Aigner unterstützen wollen und die CSU ohnehin für sie ist, gilt ihre Wahl zur Bundespräsidentin jetzt als sicher. Sie wäre dann die erste Frau an der Spitze der Bundesrepublik. Die bisherigen zwölf Bundespräsidenten waren ausnahmslos Männer.

Mit der Ankündigung von Merz geht eine lange Suche zu Ende. CSU-Chef Markus Söder hatte bereits im April gesagt, Aigner habe – falls sie Bundespräsidentin werden wolle – seine „volle Sympathie und Unterstützung“. Dieser frühe und unabgesprochene Vorstoß hatte Merz verärgert. Er war damals gerade auf einer Auslandsreise. Außerdem hatte Steinmeier damals noch fast ein Jahr im Amt vor sich.

Doch im vergangenen halben Jahr entwickelte sich für keine der möglichen Kandidatinnen aus der CDU ein ähnlich großer Zuspruch wie für Aigner. Das galt auch für die möglichen männlichen Bewerber. Diese hatte Merz schon am vergangenen Montag mit der Ankündigung aus dem Rennen genommen, eine Frau für die Steinmeier-Nachfolge vorschlagen zu wollen. Seit Sonntagabend ist nun sicher, dass diese Frau Aigner sein wird.

Im Umfeld des Kanzlers heißt es, Merz und Aigner hätten in Bayern einen gemeinsamen Freundeskreis

Merz und Aigner kennen sich seit dem ersten Einzug der CSU-Politikerin in den Bundestag 1998. Seit einem Vierteljahrhundert sind sie privat befreundet. Merz hat ein Ferienhaus im Wahlkreis Aigners. Im Umfeld des Kanzlers heißt es, Merz und Aigner hätten dort einen gemeinsamen Freundeskreis und würden sich regelmäßig sehen. Sie würden gemeinsam wandern, kochen oder in den Bergen auf Hütten gehen. Im August hätten die beiden bei einem Treffen am Tegernsee auch über die Steinmeier-Nachfolge gesprochen. Dabei habe Merz seine Lage im Auswahlverfahren geschildert, sich aber nicht auf Aigner festgelegt. Das Treffen sei trotzdem sehr freundschaftlich verlaufen.

Auch bei seinem Besuch auf dem CSU-Parteitag am 24. Oktober hatte sich Merz noch nicht festgelegt. Am Tag zuvor, unmittelbar vor Beginn des CSU-Parteitags, war aus dem Umfeld des Kanzlers sogar verlautet, die CDU behalte sich statt der Ausrufung Aigners eine eigene Nominierung vor. Die CDU ist deutlich größer als die Schwesterpartei aus Bayern. Der Anspruch, selbst die Bundespräsidentin zu stellen, war deshalb nachvollziehbar. Außerdem musste Merz die Sorge haben, dass er in seiner Partei noch weiter in die Kritik gerät, wenn niemand aus der CDU Steinmeier-Nachfolger wird.

Aigner habe viel Erfahrung, Bodenständigkeit und Bürgernähe, findet die CDU – das könne in dieser polarisierten Zeit helfen

Doch in den Tagen nach dem CSU-Parteitag zeichnete sich immer deutlicher ab, dass es auch in der CDU große Unterstützung für Aigner gibt. Am vergangenen Freitag soll der Kanzler dann Söder und Aigner mitgeteilt haben, dass er die bayerische Landtagspräsidentin bei dem Abendessen mit dem CDU-Präsidium als Bundespräsidentin vorschlagen wolle.

An diesem Montag werden sich die drei bei einem Termin in München sehen. Merz und Aigner werden unmittelbar nach ihrem gemeinsamen Statement in der Berliner CDU-Zentrale in die bayerische Landeshauptstadt fliegen, um dort zusammen mit CSU-Chef Söder am Festakt zum 20. Jahrestag der Eröffnung der Hauptsynagoge Ohel Jakob teilzunehmen.

Aigner ist Elektrotechnikerin. Von 2008 bis 2013 war sie Landwirtschaftsministerin im Kabinett von Angela Merkel. Dann wechselte sie nach Bayern, wurde dort Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. Seit 2018 ist sie Präsidentin des bayerischen Landtags. Dass die 61-Jährige keine Juristin ist, wird in der CDU-Spitze nicht als großes Manko gesehen. Es wird darauf verwiesen, dass es im Bundespräsidialamt genügend hervorragende Verfassungsrechtler geben würde, die Aigner mit Rat zur Seite stehen könnten. In CDU-Kreisen wird betont, dass Aigner große Erfahrung, Bodenständigkeit, Bürgernähe sowie eine enorme Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit mitbringe. All das könne in dieser polarisierten Zeit helfen und hoffentlich die Distanz vieler Bürger zum politischen Betrieb etwas verringern.

In den vergangenen Monaten war Merz, auch aus seiner Partei, vorgeworfen worden, dass ihm der Auswahlprozess für die Steinmeier-Nachfolge entglitten sei. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter sprach sogar davon, dass der Kanzler in der Causa „dilettieren“ würde. Jetzt hofft man in der CDU-Spitze, dass das lange Zögern von Merz durch die einvernehmliche Verständigung auf Aigner schnell in Vergessenheit gerät. Auch weil die 61-Jährige sogar außerhalb der Koalitionsparteien Zuspruch erhält, etwa von den Grünen.