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BundespräsidentEin neuer Amtssitz mit Tücken

Lesezeit: 3 Min.

Hinter dieser bunten Fassade residiert derzeit noch Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident in Berlin.
Hinter dieser bunten Fassade residiert derzeit noch Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident in Berlin.
Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Aufzug-Engpässe und nebenan die Feuerwehr – da Schloss Bellevue jahrelang renoviert wird, muss eine neue Bundespräsidentin in ein Provisorium einziehen.

Von Georg Ismar, Berlin

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Es ist ein Amtssitz für ein Staatsoberhaupt, der wohl weltweit einzigartig ist. Neben einer Feuerwehrwache und dem beliebten Biergarten „Zollpackhof“ erhebt sich, so die offizielle Bezeichnung, der „Amtssitz am Spreebogen“ des Bundespräsidenten. Dieses Amt soll nun kommendes Jahr erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine Frau übernehmen, und aller Voraussicht nach wird Ilse Aigner hier einziehen.

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