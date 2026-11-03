Der nächste Bundespräsident soll eine Frau sein. Zumindest darauf hat Friedrich Merz sich festgelegt. Und die SPD gerät zum Ilse-Aigner-Fanklub.

Der Kanzler hat sich festgelegt. Jedenfalls ein bisschen. „Ich werde der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen, eine Kandidatin der politischen Mitte“, sagte Friedrich Merz am Montagabend bei einer Konferenz mit den Kreisvorsitzenden seiner CDU, als er auf die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu sprechen kam. „Ich bin festgelegt in der Frage, dass es eine Frau werden muss.“