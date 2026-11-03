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Steinmeier-NachfolgeDer Kanzler will eine Bundespräsidentin – nur welche?

Lesezeit: 4 Min.

Eine „Kandidatin der politischen Mitte“ will Bundeskanzler Merz für das Bundespräsidentenamt vorschlagen: Julia Klöckner (links) und Ilse Aigner sind im Gespräch.
Eine „Kandidatin der politischen Mitte“ will Bundeskanzler Merz für das Bundespräsidentenamt vorschlagen: Julia Klöckner (links) und Ilse Aigner sind im Gespräch.
Foto: ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/IMAGO

Der nächste Bundespräsident soll eine Frau sein. Zumindest darauf hat Friedrich Merz sich festgelegt. Und die SPD gerät zum Ilse-Aigner-Fanklub.

Von Markus Balser, Georg Ismar und Henrike Roßbach, Berlin

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Der Kanzler hat sich festgelegt. Jedenfalls ein bisschen. „Ich werde der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen, eine Kandidatin der politischen Mitte“, sagte Friedrich Merz am Montagabend bei einer Konferenz mit den Kreisvorsitzenden seiner CDU, als er auf die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu sprechen kam. „Ich bin festgelegt in der Frage, dass es eine Frau werden muss.“

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