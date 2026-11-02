In der Geschichte der Bundesrepublik hat es noch nie eine Bundespräsidentin gegeben. Das will Merz jetzt ändern. Wer es werden soll, sagt er aber noch nicht.

Friedrich Merz hat sich mit dieser Festlegung sehr lange Zeit gelassen, aus Sicht vieler in der Koalition sogar zu lange. Aber jetzt hat er es ausgesprochen: Das künftige Staatsoberhaupt soll eine Frau werden. „Ich werde der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen, eine Kandidatin der politischen Mitte“, sagte Merz am Montagabend bei einer Kreisvorsitzenden-Konferenz seiner Partei. „Ich bin festgelegt in der Frage, dass es eine Frau werden muss.“ In der Geschichte der Bundesrepublik waren bisher nur Männer Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier ist in dieser Reihe der Zwölfte.