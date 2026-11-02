Friedrich Merz hat sich mit dieser Festlegung sehr lange Zeit gelassen, aus Sicht vieler in der Koalition sogar zu lange. Aber jetzt hat er es ausgesprochen: Das nächste Staatsoberhaupt soll eine Frau werden. „Ich werde der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen, eine Kandidatin der politischen Mitte“, sagte Merz am Montagabend bei einer Kreisvorsitzenden-Konferenz seiner Partei. „Ich bin festgelegt in der Frage, dass es eine Frau werden muss.“ In der Geschichte der Bundesrepublik waren bisher nur Männer Bundespräsident. Frank-Walter Steinmeier ist in dieser Reihe der Zwölfte.
Staatsoberhaupt„Ich bin festgelegt in der Frage, dass es eine Frau werden muss“
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Nach langem Zögern positioniert sich CDU-Chef Merz: Es soll zum ersten Mal eine Bundespräsidentin geben. Wer es werden soll, sagt er aber noch nicht.
Von Robert Roßmann, Berlin
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