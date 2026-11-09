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BundespräsidentAfD und Linke wollen eigene Bewerber für Steinmeier-Nachfolge stellen

Lesezeit: 2 Min.

Alice Weidel will, dass sich Ilse Aigner (CSU) vor der Wahl zur Bundespräsidentin auch in der AfD-Fraktion im Bundestag vorstellt.
Alice Weidel will, dass sich Ilse Aigner (CSU) vor der Wahl zur Bundespräsidentin auch in der AfD-Fraktion im Bundestag vorstellt.
Foto: Michael Kappeler/dpa

Während sich die Linke noch beraten will, deutet die AfD an, dass sie einen Mann „aus der Mitte der Gesellschaft“ nominieren möchte – und sie spricht eine Einladung aus.

Von Tim Frehler, Berlin

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Ilse Aigner ist nun also offiziell Kandidatin für das höchste Amt im Staat. Am Montag stellte Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz die CSU-Politikerin in Berlin als Bewerberin für das Amt der Bundespräsidentin vor. Dass Aigner am 30. Januar kommenden Jahres gewählt wird, gilt als sicher. Auch SPD und Grüne unterstützen ihre Kandidatur. In der Bundesversammlung, die das Staatsoberhaupt wählt, kann Aigner daher mit einer Mehrheit rechnen.

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:„Die ist einfach nicht hochnäsig und redet mit jedem“

Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden, das verschafft ihrem Heimatort Feldkirchen-Westerham ungekannte Aufmerksamkeit. Daheim in Oberbayern wissen sie eh, was sie an „ihrer Ilse“ haben.

SZ PlusVon Matthias Köpf

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