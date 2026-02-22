Angesichts der außenpolitischen Zuspitzungen und einer Demokratie unter Druck wartet auf den nächsten Bundespräsidenten - oder die nächste Bundespräsidentin - eine enorme Aufgabe. In gut einem Jahr endet die zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die dann folgende könnte, auch wegen des Aufstiegs der AfD, einer der schwersten in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Längst wird bei Union und SPD intern diskutiert, wer dafür geeignet sein könnte.
BundespräsidentinGesucht: Eine Frau, die das Land eint
Lesezeit: 3 Min.
Union und SPD planen einen gemeinsamen Vorschlag für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - es gilt als wahrscheinlich, dass zum ersten Mal eine Frau ins Schloss Bellevue einzieht.
Von Georg Ismar, Berlin
Meinung
Bundespräsidenten:Was Merkel überhaupt nicht beherrschte, war die Auswahl des Staatsoberhaupts
Lesen Sie mehr zum Thema