Angesichts der außenpolitischen Zuspitzungen und einer Demokratie unter Druck wartet auf den nächsten Bundespräsidenten - oder die nächste Bundespräsidentin - eine enorme Aufgabe. In gut einem Jahr endet die zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die dann folgende könnte, auch wegen des Aufstiegs der AfD, einer der schwersten in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Längst wird bei Union und SPD intern diskutiert, wer dafür geeignet sein könnte.