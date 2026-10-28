Merz will das so auf keinen Fall stehen lassen. Auch muss er fürchten, dass die Kandidatensuche ins Chaos abgleitet. Des Kanzlers Plan, das Bundespräsidenten-Thema während seiner Asien-Reise eine Woche lang ruhen zu lassen, ist dahin. Merz habe „weder eine Entscheidung getroffen noch einen Vorschlag unterbreitet“, heißt es schließlich am Mittwoch auf dem Flug von Singapur nach Tokio aus der Umgebung des Kanzlers. Vor allem aber: Die CDU als größte Delegation in der Bundesversammlung, die am 30. Januar das neue Staatsoberhaupt wählt, habe „den Anspruch eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu stellen“. Der Bundeskanzler habe auch bisher schon öffentlich festgestellt, dass es „eine Reihe von geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten“ gebe. Wie also nun weiter?

Erster Zielpunkt sei die Sitzung des CDU-Präsidiums

Der Bundeskanzler habe „Interesse an einem geordneten Prozess“, heißt es weiter. Wie Merz sich diesen Prozess vorstellt, wird auf 12 500 Metern Flughöhe über Asien erstmals offen etwas deutlicher umrissen. Der erste Zielpunkt in diesem geordneten Prozess sei die Sitzung des CDU-Präsidiums am 9. November. Bis dorthin sollten Gespräche geführt werden mit den Landesvorsitzenden der CDU, mit den CDU-Ministerpräsidenten, aber auch mit der CSU. Nach dieser Präsidiumssitzung würden dann die Gespräche erweitert um den Koalitionspartner SPD. Auch mit den Grünen solle gesprochen werden, denn die Bundespräsidentenwahl solle „im Idealfall breit abgefedert sein im demokratischen Spektrum“.

Was das alles für die Chancen der bayerischen Landtagspräsidentin Aigner bedeutet, lässt sich nicht leicht einschätzen. Merz, der Aigner persönlich schätzt, bleibt dabei, sich weder für noch gegen sie auszusprechen. Ebenso offen bleibt, wen Merz womöglich insgeheim favorisiert und ob das eventuell doch die Hessin Claus oder eben eine ganz andere Kandidatin sein könnte. Sicher ist aber: Merz fürchtet den Unmut in seiner eigenen Partei, wenn die CDU nicht zum Zuge kommt. Denkbar wäre jedenfalls, dass sich gegen Ilse Aigner ernsthafter Widerstand formiert.

Der Prozess ist für Merz in jedem Fall heikel. Seine Autorität in der Partei hat unter den zuletzt katastrophalen Landtagswahlergebnissen und seinen schlechten persönlichen Beliebtheitswerten gelitten. Merz kann einerseits nicht damit rechnen, dass sein Vorschlag kritiklos akzeptiert wird. Andererseits muss er fürchten, dass seine Autorität weiter abnimmt, sollte die Kandidatensuche aus dem Ruder laufen.

Die Leute des Kanzlers bemühen sich nun erst einmal darum, für ein wenig Ruhe zu sogen. „Die Aufgeregtheit, die möglicherweise momentan herrscht“, sei doch letztlich Teil des „normalen Verfahrens“. Der Prozess orientiere sich an Terminen und Gesprächen. Und der nächste Termin sei nun mal der 9. November.