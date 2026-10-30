Altkanzlerin Angela Merkel wünscht sich für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Frau. „Es gibt 77 Jahre Geschichte der Bundesrepublik Deutschland , und es gab noch nie eine Frau als Bundespräsidentin“, beklagte Merkel in einem Interview bei MagentaTV. Da müsse sich jeder fragen, „ob es jetzt nicht mal an der Zeit wäre“, sagte die CDU -Politikerin in der Talksendung „Bestbesetzung“ mit Johannes B. Kerner. „Ich kenne Menschen, die sind schon geboren und die sind weiblich und die könnten's“, betonte Merkel. Namen wollte sie allerdings keine nennen.

Am 30. Januar entscheidet die Bundesversammlung über das künftige Staatsoberhaupt. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder macht sich seit Monaten für die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner stark. In der CDU werden unter anderen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner oder Bildungsministerin Karin Prien gehandelt.

Merkel bezeichnete die derzeitige Diskussion als „seltsam“ und beklagte einen „schlechten Unterton“. Kritisch äußerte sie sich auch über den derzeitigen Kurs ihrer eigenen Partei. „CDU pur ist nicht Wirtschaftspolitik“, betonte die langjährige Parteivorsitzende. „CDU pur war immer Brückenbauen in alle Richtungen der Gesellschaft - und das muss wieder in den Vordergrund gestellt werden.“