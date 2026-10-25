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Nachfolge von Frank-Walter SteinmeierDie Bundespräsidentenfrage: Merz gerät zunehmend unter Druck

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz grüßt Ilse Aigner, im Hintergrund Markus Söder: Die CSU hat sich in der Bundespräsidentenfrage festgelegt – die CDU noch nicht.
Friedrich Merz grüßt Ilse Aigner, im Hintergrund Markus Söder: Die CSU hat sich in der Bundespräsidentenfrage festgelegt – die CDU noch nicht.
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa

Eigentlich wollte der Kanzler nach den Landtagswahlen einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das höchste Staatsamt präsentieren. Bisher hält er sich zurück – und lässt Raum für Forderungen der anderen.

Von Daniel Brössler und Valerie Höhne, Berlin

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Viel Zeit bleibt Friedrich Merz nicht, um eine Antwort in dieser entscheidenden Frage zu präsentieren: Wer soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nachfolgen? Schon in vier Monaten, am 30. Januar 2027, soll die Bundesversammlung das nächste deutsche Staatsoberhaupt wählen. Noch immer aber gibt es keinen Kandidaten, keine Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. Das Vorschlagsrecht liegt bei der Union. Eine Entscheidung ist dem Vernehmen nach noch nicht gefallen.

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