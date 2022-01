Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert wird von der Linken als Kandidat zur Wahl des Bundespräsidenten aufgestellt. Er will Armut und soziale Ungerechtigkeit auf die Agenda der öffentlichen Diskussion stellen.

Gerhard Trabert weiß, dass er die Wahl zum Bundespräsidenten nicht gewinnen wird. Ein Gespräch darüber, warum er trotzdem kandidiert, was er an Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier kritisiert - und wie er mal an Geld von Phil Collins gekommen ist.