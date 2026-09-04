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Wahl des BundespräsidentenMit Liebe zum Detail und 50 Fässern Bier

Lesezeit: 2 Min.

Wohlsein: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Bankett anlässlich des 25. Jubiläums der Nordischen Botschaften in Berlin.
Wohlsein: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Bankett anlässlich des 25. Jubiläums der Nordischen Botschaften in Berlin.
Foto: dts/Imago

Wer in der Bundesversammlung zum nächsten Staatsoberhaupt gewählt werden wird, ist noch unklar. Sicher ist jetzt aber, wie der Empfang danach aussehen wird.

Von Robert Roßmann, Berlin

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Wer folgt auf Frank-Walter Steinmeier? Diese Frage beschäftigt das politische Berlin schon seit mehr als einem Jahr. Doch klarer geworden ist in dieser Zeit kaum etwas. Lange konnte man zumindest davon ausgehen, dass es eine Frau wird. Er könne sich „sehr gut vorstellen, dass wir 2027 eine Frau zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zur Bundespräsidentin wählen“, hatte Friedrich Merz im August 2025 gesagt und hinterhergeschoben: „Das wäre gut.“ Doch inzwischen äußert sich der Kanzler in dieser Frage deutlich zurückhaltender. Auch deshalb ist noch völlig unklar, wer das nächste Staatsoberhaupt wird.

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