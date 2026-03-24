Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den von Israel und den USA begonnenen Krieg gegen Iran mit außergewöhnlich scharfen Worten kritisiert. „Dieser Krieg ist nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig“, sagte das deutsche Staatsoberhaupt. Er sei „ein politisch verhängnisvoller Fehler“ und „ein wirklich vermeidbarer, unnötiger Krieg, wenn sein Ziel denn war, den Iran auf dem Weg zur Atombombe zu stoppen“, so Steinmeier in Berlin bei einer Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Wiedergründung des Auswärtigen Amtes nach dem Zweiten Weltkrieg. Nie sei Iran weiter von einer atomaren Entwaffnung entfernt gewesen als nach dem Atom-Abkommen von 2015. An dem Abkommen hatte Steinmeier als damaliger Außenminister mitgewirkt. Es wurde von US-Präsident Donald Trump in dessen erster Amtszeit gekündigt.