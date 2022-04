Ausgeladen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich in der deutschen Botschaft in Warschau zu der Reiseabsage aus Kiew.

Von Viktoria Großmann

Frank-Walter Steinmeier wird wohl nicht so bald zu Besuch in die Ukraine fahren, anscheinend ist der deutsche Bundespräsident dort nicht erwünscht. Wie am Dienstagnachmittag zunächst die Bild-Zeitung, später der Spiegel berichteten, wolle der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij Steinmeier in Kiew nicht empfangen - weil Steinmeier in der Vergangenheit enge Beziehungen zu Russland gepflegt habe. In Berlin wurde vermutet, dass Verstimmung über die Bundesregierung Hintergrund für die Entscheidung in Kiew sei.

"Mein Freund, der polnische Präsident Andrzej Duda, hat in den vergangenen Tagen angeregt, dass wir beide gemeinsam mit den Präsidenten Lettlands, Litauens und Estlands nach Kiew reisen", sagte Steinmeier laut seiner Sprecherin. Gemeinsam habe man "ein starkes Zeichen der Solidarität Europas mit der Ukraine" setzen wollen. "Ich hätte diese Gelegenheit gern wahr genommen. Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass dies offensichtlich nicht gewünscht ist."

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte bereits am Wochenende deutlich gemacht, dass die Ukraine eher einen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als von Steinmeier erwartet. Eine Kiew-Reise des Bundespräsidenten hätte nur symbolischen Charakter, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Es sollten lieber der Bundeskanzler oder andere Mitglieder der Bundesregierung kommen, die konkrete Entscheidungen über weitere massive Unterstützung für die Ukraine treffen."

Steinmeier hatte am Freitag in einem Interview mit dem Spiegel signalisiert, dass er bereits sei, nach Kiew zu reisen. Kaum eine Hauptstadt habe er in seiner politischen Karriere häufiger besucht. Der Bundespräsident war auch in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Andrzej Duda in Warschau auf mögliche Reisepläne angesprochen worden, wich aber aus.

Seit im März mit den Ministerpräsidenten Tschechiens, Polens und Sloweniens erstmals drei Regierungschefs europäischer Länder mit dem Zug nach Kiew gereist waren, hat der Reiseverkehr europäischer Politiker in die Ukraine beträchtlich zugenommen. Am Freitag waren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in der Ukraine, auch der britische Premier Boris Johnson und Österreichs Kanzler Karl Nehammer reisten an.

Aus Deutschland trafen am Dienstag die Vorsitzenden der Ausschüsse für Auswärtiges, Verteidigung und Europa, Michael Roth (SPD), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Anton Hofreiter (Grüne), im westukrainischen Lwiw ein. Sie wollten Abgeordnete des ukrainischen Parlaments treffen. Alle drei Politiker hatten zuletzt schnellere Waffenlieferungen gefordert. Für rasche Lieferungen verfügbarer Waffen sprach sich auch Bundespräsident Steinmeier in Warschau aus.

Steinmeier hatte am Dienstag seinen polnischen Amtskollegen Andrzej Duda in Warschau besucht, in den Gesprächen der beiden war es vor allem um die gemeinsame Unterstützung der Ukraine gegangen. Duda hatte um mehr finanzielle Hilfe für die Versorgung der Flüchtlinge gebeten - vor allem von der EU, wofür deutsche Fürsprache nötig sei und erneut härtere Sanktionen gegen Russland angemahnt. Die Präsidenten hatten jedoch vor allem ihre enge Verbundenheit, gar Freundschaft betont und erklärt, sie wollten gemeinsam zum Wohle Europas handeln. Auch die Ehefrauen der Präsidenten stehen in engem Kontakt und organisierten zuletzt gemeinsam die Ausreise schwerkranker Kinder aus der Ukraine, die nun in Krankenhäusern in Deutschland versorgt werden.

Während Steinmeier im Anschluss an das Gespräch mit Duda noch eine polnische Caritas-Station besuchen wollte, ging es für den polnischen Präsidenten weiter nach Rzeszów im Südosten Polens, wo er mit den Präsidenten Estlands, Lettlands und Litauens, Alar Karis, Egils Levits und Gitanas Nausėda zusammentreffen wollte. Davon, dass die vier Politiker gemeinsam weiter nach Kiew reisen wollten, war allerdings nicht die Rede.