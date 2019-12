Pulsnitz (dpa/sn) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist mit seiner Frau Elke Büdenbender zu einem Besuch in Pulsnitz eingetroffen. Beide wurden am Mittwochmorgen von Bürgermeisterin Barbara Lüke (parteilos) und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) begrüßt. Steinmeier und Büdenbender trugen sich in das Goldene Buch der rund 26 Kilometer nordöstlich von Dresden gelegenen Kleinstadt ein. Bei einem Gang durch die Stadt unterhielten sie sich am Markt mit Bürgern.

Steinmeier will unter anderem Bürgermeisterin Lüke unterstützen, die immer wieder angefeindet wird - beispielsweise wegen des Abrisses einer maroden Sportstätte. Bei einer Kaffeetafel will er mit Bürgern ins Gespräch kommen und sich über deren Lebenssituation informieren. Pulsnitz ist durch seine Pfefferkuchenproduktion überregional bekannt.

Steinmeier hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder schützend vor Kommunalpolitiker gestellt, die inzwischen oft Opfer von Anfeindungen und auch tätlichen Angriffen werden. Nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Anfang Juni - vermutlich durch einen Rechtsextremen - sprach er von einem "Alarmzeichen für unsere Demokratie".

Im Juli hatte der Bundespräsident haupt- und nebenamtliche Bürgermeister, darunter auch Lüke, zu einer Diskussionsrunde ins Schloss Bellevue eingeladen.