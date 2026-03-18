Die Amtszeit des Bundespräsidenten endet zwar erst in einem Jahr. Aber in der Hauptstadt wird trotzdem schon seit Monaten munter über die Nachfolge spekuliert. Das ist einerseits naheliegend. Es geht immerhin um das höchste Amt im Staat. Und nach neun Jahren Frank-Walter Steinmeier wünschen sich viele eine Veränderung. Andererseits ähnelt es aber auch etwas einem fröhlichen Ratespiel.
BundespräsidentFröhliches Ratespiel um Steinmeier-Nachfolge
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Jetzt wird auch noch über eine Kandidatur von Ex-Staatsministerin Monika Grütters spekuliert. Dabei ist bisher nicht sicher, wie sich die Bundesversammlung zusammensetzen wird. Eine Prognose gibt es aber.
Von Robert Roßmann, Berlin
Amtssitz des Bundespräsidenten:Bellevue – schöne, teure Aussichten
Mindestens 601 Millionen Euro und acht Jahre: Die Sanierung des Schlosses in Berlin kostet mehr Geld und Zeit als gedacht. Bis dahin muss das Staatsoberhaupt in einem Zweckbau beim Hauptbahnhof ausharren.
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