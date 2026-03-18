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BundespräsidentFröhliches Ratespiel um Steinmeier-Nachfolge

Lesezeit: 3 Min.

Zu den Namen von Klöckner, Prien, Aigner und Kramp-Karrenbauer gesellt sich nun auch ihrer: Monika Grütters.
Zu den Namen von Klöckner, Prien, Aigner und Kramp-Karrenbauer gesellt sich nun auch ihrer: Monika Grütters. Stefan Zeitz/Imago

Jetzt wird auch noch über eine Kandidatur von Ex-Staatsministerin Monika Grütters spekuliert. Dabei ist bisher nicht sicher, wie sich die Bundesversammlung zusammensetzen wird. Eine Prognose gibt es aber.

Von Robert Roßmann, Berlin

Die Amtszeit des Bundespräsidenten endet zwar erst in einem Jahr. Aber in der Hauptstadt wird trotzdem schon seit Monaten munter über die Nachfolge spekuliert. Das ist einerseits naheliegend. Es geht immerhin um das höchste Amt im Staat. Und nach neun Jahren Frank-Walter Steinmeier wünschen sich viele eine Veränderung. Andererseits ähnelt es aber auch etwas einem fröhlichen Ratespiel.

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