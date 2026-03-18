Die Amtszeit des Bundespräsidenten endet zwar erst in einem Jahr. Aber in der Hauptstadt wird trotzdem schon seit Monaten munter über die Nachfolge spekuliert. Das ist einerseits naheliegend. Es geht immerhin um das höchste Amt im Staat. Und nach neun Jahren Frank-Walter Steinmeier wünschen sich viele eine Veränderung. Andererseits ähnelt es aber auch etwas einem fröhlichen Ratespiel.