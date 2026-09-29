Friedrich Merz wollte die Landtagswahlen abwarten, bevor er einen Vorschlag für das Amt des Bundespräsidenten unterbreitet. Die sind jetzt vorbei – aber der CDU-Chef zögert immer noch.

In der Union wächst der Druck auf Friedrich Merz, endlich einen Vorschlag für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier zu präsentieren. „Es braucht jetzt kein langes Ringen, sondern ein klares Signal“, hat CSU-Vize Manfred Weber gesagt. Auch in der CDU ist die Erwartung groß. Seit fast 15 Jahren gab es keinen Bundespräsidenten aus der CDU mehr. Dabei hat die Union in dieser Zeit in den Bundesversammlungen, die die Präsidenten gewählt haben, immer die größte Gruppe gestellt.