Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, bei der Erinnerung an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg auch die vielen kleineren Orte einzubeziehen, in denen Nazis gewütet haben. Nur so könne „die Erinnerung an die Opfer und das Leid aufrechterhalten werden“, sagte Steinmeier zum Beginn seines Besuches in Griechenland. Die Verfolgung von Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten habe flächendeckend in Europa stattgefunden. „Es geht eben nicht nur um Zahlen, wenn wir uns erinnern, sondern es geht auch darum, immer wieder zu zeigen, dass hinter den Zahlen Gesichter, Namen, Schicksale und Angehörige stehen, die bis in die zweite und dritte Generation das Leid ihrer Eltern und Großeltern teilen“, sagte Steinmeier. Der Bundespräsident besuchte nach seiner Ankunft die Baustelle des künftigen Holocaust-Museums in Thessaloniki. Er wurde dabei von Griechenlands Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou begleitet. Das Museum entsteht derzeit mit deutscher Unterstützung in der Nähe des Durchgangslagers, in dem die Jüdinnen und Juden vor ihrer Deportation in die Konzentrationslager gesammelt wurden.